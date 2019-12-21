Sadettin Saran PAÜ'ye konuk oldu

21.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:20

Eski Milli Yüzücü ve iş insanı Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü tarafından düzenlenen 'Ben Yaptım Sen de Yaparsın' isimli söyleşide öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.



PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen PAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi, iş insanı Saran'a eğitim hayatından, iş hayatına; sporculuk kariyerinden, geleceğe yönelik planlarına merak edilenleri sordu.



Söyleşiye, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda konuk katılırken, Saran öğrencilere, kurdukları hayalleri kimsenin yıkmasına izin vermemelerini tavsiye etti. Söyleşide eğitim hayatından söz eden Saran, eğitim öğretimin yanında disiplin, liderlik, fedakarlık gibi olguları öğrencilik yıllarında kazandığını ve öğrencilik yıllarında bir işte çalışmış olmanın kişiye sonrasında, iş yaşantısında, çok şey kattığına değindi. Bahane üreten ve koşullardan şikayet eden insanları, mental olarak zayıf bir insan olarak değerlendiren Saran, bu hayatta fark oluşturmak isteyenlerin öğrenmeye sürekli açık olması gerektiğini söyledi.



Söyleşinin sonunda Saran, sporculuk kariyerinden spor yayıncılığı alanında yaptığı çalışmalara kadar çeşitli konularda öğrencilerin sorduğu soruları yanıtladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA