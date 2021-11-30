Sadettin Alpay kimdir? Sadettin Alpay hayatı ve biyografisi! Sadettin Alpay kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sadettin Alpay merak konusu oldu. İşte Sadettin Alpay hakkında merak edilen Sadettin Alpay kimdir, Sadettin Alpay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SADETTİN ALPAY KİMDİR?

Sanat hayatı boyunca yurtiçi ve yurtdışında birçok solo ve kadrolu konserler verdi.

2001 yılından bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Solist Sanatçı olarak görevimi sürdürmektedir.

Sadettin Alpay 1967 yılında Malatya Halk Eğitim Merkezi'nde ilk müzik çalışmalarına başladı. Hocaları Mehmet Yumrutepe ve Süleyman Sökmen'den ilk müzik eğitimini aldı. Aynı yıl ilk 45'liği olan "Emo suya gider eli boş gelir"i yaptı. Askere gittiği 1971 yılında kadar 4 adet 45'lik daha yaparak müzik çalışmalarına devam etti. Vatani görevini Manisa'da bando bölüğünde yaparken, şan ve nota dersleri aldı. Askerlik sonrası 1974'de bir kamu bankasında çalışmaya başladı. Aynı zamanda Ankara Halk Evi'nde Özcan Tamer yönetimindeki koroda görev aldı. Sonraki dönemde Nida Tüfekçi, Coşkun Güla gibi Türk Halk Müziği hocalarıyla çalışmalarını sürdürdü.

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