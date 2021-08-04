Sadece valinin değil söndürme işçilerinin de yardımcısı oldular
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Sadece valinin değil söndürme işçilerinin de yardımcısı oldular

Sadece valinin değil söndürme işçilerinin de yardımcısı oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, yangın söndürme hortumunu sırtlanarak alevlerin içine dalan Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat ve Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü adeta bir orman işçisi gibi...

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, yangın söndürme hortumunu sırtlanarak alevlerin içine dalan Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat ve Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü adeta bir orman işçisi gibi söndürme çalışmalarına destek oldu. Zaman zaman sendeleyip düşen Vali Yardımcısı Hulusi Arat ve Kaymakam Kemal Ülkü'nün gayretleri takdirle karşılandı.

Karacasu Alemler Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana gelen yangını söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor. Ekiplerin yanı sıra bölge halkı da yangının söndürülmesi noktasında yoğun çaba sarf ederken, olay yerinde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat da adeta bir orman işçisi gibi alevlerle mücadele etti. Vali yardımcısı ile birlikte itfaiye hortumunu vatandaşlarla birlikte omuzlayan Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü de söndürme işçileri ve gönüllü vatandaşlarla alevlere karşı canla başla mücadele verdi. Vatandaşlarla birlikte adeta orman işçisi gibi çalışan, zaman zaman yangın söndürme hortumunu sırtlanarak alevlerin içine dalan Vali yardımcısı Arat ve Kaymakam Ülkü'nün çalışmaları İHA kameralarına böyle yansıdı.

Karacasu Alemler bölgesindeki yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da çalışmalara devam ediyor. Yangına 2 helikopter ve 1 uçak müdahale ediyor. - AYDIN

Sadece valinin değil söndürme işçilerinin de yardımcısı oldular
Sadece valinin değil söndürme işçilerinin de yardımcısı oldular
Sadece valinin değil söndürme işçilerinin de yardımcısı oldular
Sadece valinin değil söndürme işçilerinin de yardımcısı oldular
Sadece valinin değil söndürme işçilerinin de yardımcısı oldular
Sadece valinin değil söndürme işçilerinin de yardımcısı oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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