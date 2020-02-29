Sadece 29 Şubat'ta yayımlanan gazete 40. yılında 11. sayısını çıkardı

29.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:51

Kırk yıl önce yayım hayatına başlayan ve sadece 29 Şubat tarihlerinde yayımlanan Fransız gazete, 11'inci sayısını çıkarttı.



"La Bougie du Sapeur" (Lağımcının Mumu) gazetesi, kullandığı mizahi dil ve kelime oyunlarıyla, dört yıl aradan sonra okuyucularıyla buluştu. 20 sayfalık gazetede son dört yılda yaşanan gelişmelerin yanı sıra gerçek ve sahte röportajlar, analizler bulunabiliyor. Euronews.com'da Görüntüle