Sadece 29 Şubat'ta yayımlanan gazete 40. yılında 11. sayısını çıkardı
Haberler » Dünya » Sadece 29 Şubat'ta yayımlanan gazete 40. yılında 11. sayısını çıkardı - Haberler

Sadece 29 Şubat'ta yayımlanan gazete 40. yılında 11. sayısını çıkardı

Kırk yıl önce yayım hayatına başlayan ve sadece 29 Şubat tarihlerinde yayımlanan Fransız gazete, 11'inci sayısını çıkarttı

29.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:51
Sadece 29 Şubat'ta yayımlanan gazete 40. yılında 11. sayısını çıkardı

Kırk yıl önce yayım hayatına başlayan ve sadece 29 Şubat tarihlerinde yayımlanan Fransız gazete, 11'inci sayısını çıkarttı.


"La Bougie du Sapeur" (Lağımcının Mumu) gazetesi, kullandığı mizahi dil ve kelime oyunlarıyla, dört yıl aradan sonra okuyucularıyla buluştu. 20 sayfalık gazetede son dört yılda yaşanan gelişmelerin yanı sıra gerçek ve sahte röportajlar, analizler bulunabiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler