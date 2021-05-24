SADAT nedir? SADAT açılımı nedir?

Son yıllarda sıkça gündeme gelen SADAT merak edilen konular arasında. Askeri danışmanlık şirketi olan SADAT nedir? SADAT açılımı nedir?

SADAT NEDİR?

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya SADAT A.Ş., Türkiye merkezli bir askeri danışmanlık şirketidir. Şirket, 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulmuş olup uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler sunmaktadır. Şirketin merkezi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer almaktadır.

Şirket profili

SADAT A.Ş., 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli 23 subay ve astsubay tarafından kuruldu. Şirket, Adnan Tanrıverdi ve diğer dört üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu oluşturdu. Adnan Tanrıverdi'nin oğlu Mehdi Tanrıverdi, şu anki Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Şirket, çeşitli branş ve uzmanlık alanlarından 50 ila 200 emekli TSK görevlisi çalışmaktadır.

Şirketin hizmetleri arasında danışmanlık, eğitim, konvansiyonel askerî eğitim, alışılmadık askerî eğitim, özel kuvvetler eğitimi ve ordu donatımı bulunmaktadır.

Şirketin belirttiği misyon "Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır."

SADAT A.Ş.'nin Adnan Tanriverdi tarafından kurulan daha siyasi bir odağı olan ASSAM adında kardeş bir kuruluşu bulunmaktadır. ASSAM, stratejik bir araştırma merkezi işletmekte ve yıllık sözleşmelere ev sahipliği yapmaktadır.