Kazdağları'nın eteklerinden toplayıp kilosunu 1000 TL'ye satıyorlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın eteklerindeki köylerinde yaşayanlar, kuzugöbeği mantarı toplayarak gelir elde ediyor. Kilosunu 1000 TL'ye toptancılara satan köylülerden Mehmet Başaran, "Bunları satarak gelir elde ediyoruz. Havalar ısındı ümidimiz bunlar" dedi.

Çanakkale'nin sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç dağ köylerinde vatandaşlar, kilosunun fiyatı bin liradan kuzugöbeği mantarı toplayarak gelir elde ediyor.

KİLOSUNU 1000 TL'DEN SATIYORLAR

Kazdağları, bin 774 metre yüksekliğiyle, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle dikkat çekiyor. Ormanlarının yanı sıra su ekosistemleriyle 'bin pınarlı dağ' olarak da anılan Kazdağları'nın güneyi Balıkesir'in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalıyor. Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinin Zerdalilik, Dağahmetçe, Alakeçi, Çaldağ köylerinde yaşayan köylü vatandaşlar kuzugöbeği mantarını toplayarak kilosunu fiyatı bin liradan mantar toptancılarına satıyorlar.

"HAVALAR ISINDI, ÜMİDİMİZ BUNLAR"

Alakeçi köyünden Mehmet Başaran (56), "Kuzugöbeği mantarı sattım. Göbek deriz biz buna. Kilosunu bin liraya sattım. Yeteri kadar kuzugöbeği mantarı çıkmadı ümidimiz sarı mantar ve ayrı mantarında. Bunları satarak gelir elde ediyoruz. Havalar ısındı ümidimiz bunlar" dedi.

Kaynak: İHA, DHA

