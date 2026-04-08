Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Bayern Münih yenilgisi sonrası Arda Güler’in oyundan alınması tepki çekerken, Real Madrid taraftarlarının “Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl!” yorumları öne çıktı.

  • Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e sahasında 2-1 mağlup oldu.
  • Arda Güler, Real Madrid'in Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu maçta ilk 11'de başladı ve 71. dakikada oyundan alındı.
  • Arda Güler'in oyundan alınması, Real Madrid taraftarları tarafından sosyal medyada 'Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl!' gibi ifadelerle eleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid’in Bayern Münih’e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından, Arda Güler kararı İspanya’da büyük tartışma yarattı.

BERNABEU’DA ŞOK SONUÇ

Real Madrid, sahasında Bayern Münih’e 2-1 mağlup olarak rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü. Luis Diaz ve Harry Kane’in golleriyle öne geçen Bayern’e, Madrid’in tek yanıtı Kylian Mbappe’den geldi.

ARDA GÜLER İLK 11’DE ETKİLİYDİ

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, özellikle ilk yarıda sergilediği performansla dikkat çekti. Genç yıldızın Mbappe’ye verdiği ara pas ve hücumdaki etkinliği öne çıktı.

OYUNDAN ALINMASI KRİZ YARATTI

Arda Güler’in 71. dakikada oyundan alınarak yerine Brahim Diaz’ın girmesi, Real Madrid taraftarlarını adeta çileden çıkardı. Teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın bu tercihi sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.

“DERHAL BU TAKIMDAN AYRIL!”

Taraftarlar, Arda’nın oyundan alınmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Sahadaki en iyi oyuncu oyundan alındı” ve “Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl!” ifadeleri öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise teknik direktöre ağır eleştiriler yöneltti.

Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

sahadaki en iyi oyuncumu?? bırakın zırvalamayı, iki üç isabetli pas çıkardı, gerisinde sahada yoktu..oyundan alınması yerinde bir karardı. genel olarak katkısızdı

Haber Yorumların2dpyhc5yh:

Vitaminsiz uyusuk arda

