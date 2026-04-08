Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Bayern Münih yenilgisi sonrası Arda Güler’in oyundan alınması tepki çekerken, Real Madrid taraftarlarının “Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl!” yorumları öne çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid’in Bayern Münih’e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından, Arda Güler kararı İspanya’da büyük tartışma yarattı.
BERNABEU’DA ŞOK SONUÇ
Real Madrid, sahasında Bayern Münih’e 2-1 mağlup olarak rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü. Luis Diaz ve Harry Kane’in golleriyle öne geçen Bayern’e, Madrid’in tek yanıtı Kylian Mbappe’den geldi.
ARDA GÜLER İLK 11’DE ETKİLİYDİ
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, özellikle ilk yarıda sergilediği performansla dikkat çekti. Genç yıldızın Mbappe’ye verdiği ara pas ve hücumdaki etkinliği öne çıktı.
OYUNDAN ALINMASI KRİZ YARATTI
Arda Güler’in 71. dakikada oyundan alınarak yerine Brahim Diaz’ın girmesi, Real Madrid taraftarlarını adeta çileden çıkardı. Teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın bu tercihi sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.
“DERHAL BU TAKIMDAN AYRIL!”
Taraftarlar, Arda’nın oyundan alınmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Sahadaki en iyi oyuncu oyundan alındı” ve “Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl!” ifadeleri öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise teknik direktöre ağır eleştiriler yöneltti.