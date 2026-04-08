Haberler

Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, çocukluk ve gençlik yıllarına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. İzmir Eşrefpaşa’daki mahalle kültürünü anlatan Ovalı, lisede yaşadığı bir olay sonrası verdiği sert tepkiyi de ilk kez paylaştı.

  • Şükran Ovalı, lisedeyken bir arkadaşının kendisine sütyen kopçası çekme şakası yaptığını söyledi.
  • Şükran Ovalı, bu şakaya tepki olarak arkadaşının boğazını yırttığını ve nefesini kestiğini belirtti.
  • Şükran Ovalı, İzmir'in Eşrefpaşa semtinde büyüdüğünü ve mahallede sevgili olmanın yasak olduğunu ifade etti.

Başarılı oyuncu Şükran Ovalı, katıldığı programda bilinmeyen yönlerini anlattı. İzmir’in Eşrefpaşa semtinde büyüdüğünü söyleyen Ovalı, o dönemin mahalle kültürünün hayatına etkilerini ve gençlik yıllarında yaşadığı dikkat çeken bir olayı açıkladı.

“MAHALLEDE SEVGİLİ OLMAK YASAKTI”

Çocukluk yıllarının geçtiği mahallede kendine özgü kurallar olduğunu söyleyen Ovalı, o dönem yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Mahalleden kimse kimseyle beraber olamazdı. Sevgili olmak yasaktı, herkes kardeşti. Eşrefpaşa’nın ağır abileri ve kendi kuralları vardı. O yüzden bu yaşa kadar öpüşemedim."

LİSEDE YAŞADIĞI OLAYI İLK KEZ ANLATTI

Oyuncu, lise yıllarında yaşadığı ve kendisini çok sinirlendiren bir anısını da paylaştı. Bir arkadaşının yaptığı şaka sonrası verdiği tepkiyi anlatan Ovalı, şu ifadeleri kullandı:

"Lisedeyken biri bana arkadan sütyen kopçası çekme şakası yaptı. O şakayı yapma gafletinde bulundu."

“BOĞAZINI YIRTTIM” SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yaşanan olay sonrası çok sert tepki verdiğini söyleyen Ovalı, el şakalarına tahammül edemediğini de dile getirdi:

"Ben de onun boğazını yırttım. Tırnaklarımın arasına eti çıkıyordu. Yırttım, nefesini kestim. El şakasından nefret ederim."

    KARAKTERİNİ O YILLAR ŞEKİLLENDİRDİ

    Şükran Ovalı’nın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, mahalle kültürü içinde büyümenin karakterine etkisi de dikkat çekti. Oyuncunun samimi itirafları hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

    Musa Can Çayan
    Haberler.com
    Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

    Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
    ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı

    ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı! Resmen kabul ettiler
    İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

    Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

    Haberler.com
    500

    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

    Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

    Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler

    Trump dünyaya ilan etti! İşte İran'ı ateşkese ikna eden ülke
    Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak

    Acun Ilıcalı'dan şok karar!

    23 yaşındaki futbolcu eşcinsel olduğunu açıkladı

    Eşcinsel olduğunu açıkladı! Sevgilisiyle fotoğrafları bile var

    Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

    Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

    Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

    Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
    40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

    40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı