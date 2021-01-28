Sadakatsiz yine zirvede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sadakatsiz yine zirvede

28.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:46
Sadakatsiz yine zirvede

İzleyicinin gönlüne taht kuran dizi, 15'inci bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada bir numaraya oturdu.

İzleyicinin gönlüne taht kuran dizi, 15'inci bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada bir numaraya oturdu. Dizi AB kategorisinde 10.00 reyting 21.32 izlenme payı ile çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.

 ALİ ANNESİNİ TERK EDECEK Mİ?

Dizinin final sahnesinde Ali (Alp Akar), Derin (Melis Sözen) ile Asya'nın (Cansu Dere) evine geldi. Derin'in Ali'nin eşyalarını almaya geldiklerini söylemesi hem Asya'yı hem de izleyiciyi şaşırttı. Peki Ali, annesini terk edecek mi? İzleyici cevabı 16'ncı bölümde öğrenecek.

 DÜNYA GÜNDEMİNDEYDİ!

Her Çarşamba sosyal medyaya da damgasını vuran Sadakatsiz, Twitter Türkiye ve dünya gündeminde tüm gece boyunca en üst sıralarda yer aldı. Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon erişim elde edildi.

Diziye 15'inci bölümde konuk olarak giren oyuncu Melisa Döngel'in sahneleri de dikkat çekti. Döngel, Selçuk karakterinin annesi Hicran'ın gençliğini canlandırdı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Yaşar Güler Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz yine zirvede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 13:10:00. #1.16#
title