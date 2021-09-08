Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? Kanal D Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlıyor?
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Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? Kanal D Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlıyor?

Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? Kanal D Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlıyor?
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İlk sezon ile sevilen diziler arasına giren Sadakatsiz dizisinin yeni sezonda ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Sadakatsiz dizisinin 2.sezonu için geri sayım başladı. Hayran kitlesi dizinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Sadakatsiz 2.sezon ne zaman başlıyor? Kanal D Sadakatsiz yeni sezon başlama tarihi belli mi? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimler?

İlk sezonunda izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımın final bölümünde Asya ve Derin ölümün kıyısında bir yerde kalmıştı. Heyecanla beklenen yeni bölümlerde neler yaşanacağı merakla beklenirken öte yandan "Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" soruları aratılmakta. Peki, Kanal D Sadakatsiz 2.sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni sezon başlama tarihi belli mi? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin 2. sezonuyla Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Tarih netleştiğinde detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere

Caner Cindoruk

Yeliz Kulvancı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Özge Özder

Eren Vurdem Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Tarık Emir Tekin

Burak Sergen

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Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? Kanal D Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlıyor? - Haberler
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