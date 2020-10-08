Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı
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Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı

08.10.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:57

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu. Dizi, ilk bölümüyle sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlarken saatlerce Türkiye trend listesinde kaldı.

Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı.

Sadakatsiz'in ekrana gelen birinci bölümüne Asya'nın kocası Volkan'dan şüphelendiği, ihanetin izini sürdüğü sahneler ile yine kocası Volkan'ın yalanını ortaya çıkardığı ve ihaneti tam anlamıyla öğrenip tüm çevresi tarafından kandırıldığı sahneler damgasını vurdu.

SADAKATSİZ'İN KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı

Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
SİNEM: ara fragmanlarda gördüm. . . kocam kızınızla yatıyor diyor. . . . . . . . . . ya allah aşkına çocuklarımızda tv izliyor. . . nasıl bir cümledir bu. . nasıl bir ahlaksızlıktır. . . . . . . . . .
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