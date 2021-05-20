"Sadakatsiz" setine bahar geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Sadakatsiz" setine bahar geldi

'Sadakatsiz' setine bahar geldi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi "Sadakatsiz"in oyuncuları set arasındaki keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi "Sadakatsiz"in oyuncuları set arasındaki keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Nazlı Bulum, Cansu Dere, Özge Özder, Cansu Dere, Yeliz Kuvancı, Gözde Seda Altuner ile fotoğraflarını "Bahar gelmiştir" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Alp Akar da dizide annesini canlandıran Cansu Dere'yle pozuna, "Çok şanslıyım çünkü seninleyim" notunu yazdı. Caner Cindoruk ile Yeliz Kuvancı da bir selfie'lerinin altında dizinin yeni bölümünü duyurdu.

Kaynak: Hürriyet

Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu
Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! Yorum yağmuruna tutuldu
Yoğun bakımdan çıkan Burak Sergen'den 37 gün sonra ilk fotoğraf: Hayata tutunmak güzel
Yoğun bakımdan çıkan Burak Sergen'den 37 gün sonra ilk fotoğraf: Hayata tutunmak güzel
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere setten fotoğraflarını paylaştı
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere setten fotoğraflarını paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Sadakatsiz" setine bahar geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 07:52:49. #1.15#

title