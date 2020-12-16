Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Tarık Tekin kimdir? Oynadığı diziler nelerdir?
16.12.2020 21:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:09
Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Tarık Tekin kimdir? Oynadığı diziler nelerdir? Emir Tarık Tekin hayatı ve biyografisi nedir?
Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Tarık Tekin kimdir? Oynadığı diziler nelerdir? Emir Tarık Tekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
SADAKATSİZ SELÇUK DAĞCI (EMİR TARIK TEKİN) KİMDİR?
1997 yılında Kocaeli ilimizde doğmuştur. Şevval Sam'ın oğludur. The Oxford School Of drama Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.Emir Tarık Tekin'in babası Metin Tekin ve annesi Şevval Sam'dır.