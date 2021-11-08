Sadakatsiz'in merakla beklenen 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın paylaştığı Sadakatsiz dizisi, 10 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

VOLKAN, HER ŞEYİ ÖĞRENİYOR

Sadakatsiz yeni bölümde, Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğreniyor. Leyla'yı gören Volkan, konuşmalardan Leyla'nın Aras'ın eşi olduğunu duyuyor. Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alıyor. Asya ve Aras'ın ayrılmasını isteyen Volkan'ın gerçekleri söyleyip söylemeyeceği ise merak konusu oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in son bölümünde Aras'ın evli olduğu ortaya çıktı. Aras'ın eşini canlandıran Aslı Orcan da Leyla rolüyle diziye dahil oldu. Derin, Aras'ın sırrını çözmek için Leyla ile iletişime geçti. Ancak olayların giderek rengi değişti. Leyla, Aras'ın Tekirdağ'da olduğunu öğrenince ve bunu Derin'e sordu. Evinde Aras'ın ödülleri ve fotoğrafları olan Leyla'nın Aras'la bağlantısının ne olduğu ise izleyenleri meraklandırdı. Tekirdağ'a gelen Leyla, Aras'ın karşısına çıktı.

Derin'le boşanma kararının ardından bir de velayet davasına hazırlanan Volkan, bu konuda Asya'dan yardım istedi. Mahkemede Derin'in aleyhine ifade vermesi ve şahitlik etmesini teklif eden Volkan, Asya'yı çileden çıkardı.

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