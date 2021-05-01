Sadakatsiz'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül, Derin'e tokat atıyor
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Sadakatsiz'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül, Derin'e tokat atıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızının kendini kaçırma süsü verdiğini öğrenen Gönül, Derin'e tokat atıyor. Polise ifade veren Derin ise kaçırılmasıyla ilgili bütün suçu Asya'ya atıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 5 Mayıs Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 28. bölüm fragmanında ise Derin ve Asya kaçırıldıkları evden kurtuluyor.

GÖNÜL, DERİN'DEN HESAP SORUYOR

Polis baskınıyla Faruk'un elinden kurtulan Derin, sağlıklı bir şekilde evine dönüyor. Kızının Asya ve Volkan'dan intikam almak için plan yaptığı öğrenen Gönül, Derin'e tokat atarak hesap soruyor.

Sadakatsiz'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül, Derin'e tokat atıyor

Annesinin hesap sormasının ardından Volkan'ın "Senden boşanacağım" demesini kabul etmeyen Derin, "Asya'ya gitmene izin vermeyeceğim" diyor.

DERİN SUÇU ASYA'NIN ÜZERİNE ATIYOR

Öte yandan kaçırıldığı için polisi ifade veren Derin, tüm suçu Asya'nın üzerine atarak "Asya rehin alınmadı. Beni cezalandıracak kişinin Asya olduğunu söylediler" diyerek ifade veriyor. Yaşadıklarını anlatmak için emniyete gelen Asya ise tüm suçun üzerine kaldığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Sadakatsiz'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül, Derin'e tokat atıyor
Sadakatsiz'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül, Derin'e tokat atıyor
Sadakatsiz'in 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül, Derin'e tokat atıyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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