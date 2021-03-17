Sadakatsiz Faruk kim? Sadakatsiz Faruk gerçek adı ne? Sadakatsiz Faruk hastalığı ne? Onur Berk Arslanoğlu kim?
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Sadakatsiz Faruk kim? Sadakatsiz Faruk gerçek adı ne? Sadakatsiz Faruk hastalığı ne? Onur Berk Arslanoğlu kim?

17.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:44
Sadakatsiz Faruk kim? Sadakatsiz Faruk gerçek adı ne? Sadakatsiz Faruk hastalığı ne? Onur Berk Arslanoğlu kim?

Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Faruk karakteri dikkat çekmekte. Peki, Sadakatsiz Faruk kim? Sadakatsiz Faruk gerçek adı ne? Sadakatsiz Faruk hastalığı ne? Onur Berk Arslanoğlu kim? Sadakatsiz

Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Faruk karakteri dikkat çekmekte. Peki, Sadakatsiz Faruk kim? Sadakatsiz Faruk gerçek adı ne? Sadakatsiz Faruk hastalığı ne? Onur Berk Arslanoğlu kim? Sadakatsiz izle.

SADAKATSİZ FARUK KİM?

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterinin koruyucu meleği olarak bilinen Faruk karakterine hayat veren Sadakatsiz Faruk kim? Sadakatsiz Faruk gerçek adı ne? Sadakatsiz Faruk hastalığı ne? Faruk karakterini başarılı oyuncu Onur Berk Arslanoğlu canlandırmaktadır.

ONUR BERK ARSLANOĞLU KİMDİR?

Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü alan Onur Berk Arslanoğlu 1983 Trabzon doğumlu. Tiyatro, dizi oyuncusu başarılı isim Sadakatsiz dizisi ile dikkat çekmekte.

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