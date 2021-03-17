Sadakatsiz Faruk kim? Sadakatsiz Faruk gerçek adı ne? Sadakatsiz Faruk hastalığı ne? Onur Berk Arslanoğlu kim?

Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Faruk karakteri dikkat çekmekte. Peki, Sadakatsiz Faruk kim? Sadakatsiz Faruk gerçek adı ne? Sadakatsiz Faruk hastalığı ne? Onur Berk Arslanoğlu kim? Sadakatsiz