Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi

31.12.2020 07:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 07:31
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi

Sadakatsiz dizisi dün akşam erkana gelen yeni bölümünde Derin, Volkan'ın 2. bir telefonunun olduğunu öğrendi. Asya'nın yıllar önce başına gelen olayı yaşayan Derin, Volkan'ın gizli telefonunda Asya'nın fotoğraflarını görünce yıkıldı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümüne Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıkarken Derin, Volkan'la ilgili öğrendiği gerçekle yıkıldı.

ASYA'YA SALDIRAN SELÇUK ÇIKTI

Asya'nın evine saldıran ve boğmaya kalkan kişinin Volkan'la çalışan Selçuk olduğu ortaya çıktı. Selçuk'u tekrar eve girmek üzereyken yakalayan Volkan çılgına döndü. Asya'dan intikam almak istediğini söyleyen Selçuk ise Volkan'ı da tehdit etti.

ASYA'NIN SÖZLER, DERİN'İ KUŞKULANDIRDI

Diğer yandan ise Derin, Volkan'ın sık sık Asya'nın yakınlarında olmasından rahatsız oldu. Asya'ya eşinin peşini bırakmasını söyleyen Derin, Asya'dan aldığı yanıtla şoke oldu. Asya'nın "Kocan, bir oyun oynuyor hem de büyük bir oyun... Volkan iki sene boyunca hem seninle beraberdi hem de benimle. Ve benimle beraberken, senin sandığın gibi mutsuz da değildi. O yüzden dikkat et, benim başıma gelen senin başına da gelmesin" sözleri Derin'i şüpheye düşürdü.

DERİN'İ YIKAN OLAY

Volkan'ın ofisine gizlice giden Derin her yeri aramaya başladı. Çekmecede bir cep telefonu bulan Derin, şifreyi açmayı başardı. Derin, Volkan'ın telefonunda Asya'nın fotoğraflarını görünce gözyaşlarına boğuldu.

"YAŞATTIĞINI YAŞARSIN"

Sadakatsiz dizisinin ilk bölümde Asya, eşi Volkan'ın kendisini aldattığında şüphelenip arabasını karıştırmış ve bagaja gizlenmiş bir telefon bulmuştu. Volkan ve Asya'nın evliliğini bozan Derin'in aynı şeyleri yaşaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları Derin için "Tarih tekerrürden ibaret. Yaşattığını mutlaka yaşarsın" diye paylaşımlar yapıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 07:32:15. #1.14#
title