Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümüne Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıkarken Derin, Volkan'la ilgili öğrendiği gerçekle yıkıldı.

ASYA'YA SALDIRAN SELÇUK ÇIKTI

Asya'nın evine saldıran ve boğmaya kalkan kişinin Volkan'la çalışan Selçuk olduğu ortaya çıktı. Selçuk'u tekrar eve girmek üzereyken yakalayan Volkan çılgına döndü. Asya'dan intikam almak istediğini söyleyen Selçuk ise Volkan'ı da tehdit etti.

ASYA'NIN SÖZLER, DERİN'İ KUŞKULANDIRDI

Diğer yandan ise Derin, Volkan'ın sık sık Asya'nın yakınlarında olmasından rahatsız oldu. Asya'ya eşinin peşini bırakmasını söyleyen Derin, Asya'dan aldığı yanıtla şoke oldu. Asya'nın "Kocan, bir oyun oynuyor hem de büyük bir oyun... Volkan iki sene boyunca hem seninle beraberdi hem de benimle. Ve benimle beraberken, senin sandığın gibi mutsuz da değildi. O yüzden dikkat et, benim başıma gelen senin başına da gelmesin" sözleri Derin'i şüpheye düşürdü.

DERİN'İ YIKAN OLAY

Volkan'ın ofisine gizlice giden Derin her yeri aramaya başladı. Çekmecede bir cep telefonu bulan Derin, şifreyi açmayı başardı. Derin, Volkan'ın telefonunda Asya'nın fotoğraflarını görünce gözyaşlarına boğuldu.

"YAŞATTIĞINI YAŞARSIN"

Sadakatsiz dizisinin ilk bölümde Asya, eşi Volkan'ın kendisini aldattığında şüphelenip arabasını karıştırmış ve bagaja gizlenmiş bir telefon bulmuştu. Volkan ve Asya'nın evliliğini bozan Derin'in aynı şeyleri yaşaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları Derin için "Tarih tekerrürden ibaret. Yaşattığını mutlaka yaşarsın" diye paylaşımlar yapıldı.