Kanal D'den Sadakatsiz hayranlarına kötü haber! Bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak
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Kanal D'den Sadakatsiz hayranlarına kötü haber! Bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak

05.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:37

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in bu hafta yılbaşı arası nedeniyle yayınlanmayacağı öğrenildi. Sadakatsiz yeni bölümüyle 13 Ocak'ta ekrana gelecek.

Gerek konusu gerekse oyuncuları ve karakterleri ile iddialı dizi Sadakatsiz her Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınlanmayacak.

Yılbaşı arası veren sevilen dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü 13 Ocak'ta ekrana gelecek.

Kanal D'den Sadakatsiz hayranlarına kötü haber! Bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur.

Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?

Sadakatsiz dizisinin hayranlarına kötü haber
Kanal D'den Sadakatsiz hayranlarına kötü haber! Bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak
Haber Yorumları (1)
....: bu dizinin daha ne kadar yayında kalacağını merak ediyorum
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