Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine Yasak Elma'dan olay gönderme
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Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine Yasak Elma'dan olay gönderme

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Sadakatsiz dizisinin geçtiğimiz sene yayınlanan 6. bölümündeki tokat atma sahnesine gönderme yapıldı. Yasak Elma'da annesinin ensesine vurmasıyla şaşkına dönen Yıldız, Sadakatsiz dizisindeki Asya gibi davranarak "Anne dizileri karıştırdın" galiba diyor. Dizideki bu sahne kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam 109. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bir sahnesinde ise Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine gönderme yapıldı.

TOKAT SAHNESİNE GÖNDERME YAPTILAR

Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakteri, aile yemeğinde gerçekleri birer birer ağzından kaçırınca annesinden tepki gecikmedi. Yemek masasından kalkan anne Asuman'ı oynayan Melisa Doğu, Yıldız'a susması gerektiğini söyleyerek ensesine bir tane vuruyor. Annesinin vurmasıyla neye uğradığını şaşıran Yıldız ise peçeteyle ağzını silerek "Annecim o başka dizi" diyerek Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz'e gönderme yapıyor.

Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine Yasak Elma'dan olay gönderme

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un canlandırdığı Sadakatsiz dizisinin 6. bölümünde de Derin, gerçekleri açıklayan Asya'ya arkadan gelip vuruyordu.

Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine Yasak Elma'dan olay gönderme
Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine Yasak Elma'dan olay gönderme
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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