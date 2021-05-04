Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine Yasak Elma'dan olay gönderme

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Sadakatsiz dizisinin geçtiğimiz sene yayınlanan 6. bölümündeki tokat atma sahnesine gönderme yapıldı. Yasak Elma'da annesinin ensesine vurmasıyla şaşkına dönen Yıldız, Sadakatsiz dizisindeki Asya gibi davranarak "Anne dizileri karıştırdın" galiba diyor. Dizideki bu sahne kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.