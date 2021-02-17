'Sadakatsiz' dizisine bomba transfer: Cemal Hünal

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan 'Sadakatsiz', Kanal D ekranında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor.

Reyting başarısıyla dikkat çeken dizide; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sesen başrolleri paylaşırken; Burak Sergen, Alp Akar, Yeliz Kuvancı, Gözde Seda Altuner, Kenan Ece, Özge Özder ve Taro Emir Tekin de kadroda yer alıyor.

Medyapım'ın sosyal medya hesabından "Size bomba gibi bir haberimiz var" şeklinde yapılan duyuruya göre; 'Sadakatsiz'e flaş bir transfer gerçekleşti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Cemal Hünal, yeni bölümleri merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Sinan' karakterine hayat verecek.

ISSIZ ADAM FİLMİYLE TANINMIŞTI

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Issız Adam' filmiyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki oyuncu; 'Romantik Komedi' serisinin yanı sıra 'Asi' ve Diriliş Ertuğrul' dizilerinde de rol almıştı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021'de ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal, sakatlığı nedeniyle yarışmaya erken veda etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Hürriyet