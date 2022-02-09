Sadakatsiz dizisinden kim ayrılıyor? Melih diziden çıktı mı? Bahar diziden ayrılıyor mu?
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Sadakatsiz dizisine sonradan katılan oyunculardan olan Melih'i son bölümlerde göremeyen izleyici, Sadakatsiz Melih kim, diziden ayrıldı mı sorusuna yanıt aradı. Diziye Komiser Melih karakteri ile Ali İl katılmıştı peki Sadakatsiz Melih neden yok? Derin'in ortadan kaybolduğu sahnelerle dikkat çeken Melih kim? Sadakatsiz Komiser Melih yine gündeme geldi. Ali İl kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadakatsiz dizisinden kim ayrılıyor? Melih diziden çıktı mı? Bahar diziden ayrılıyor mu?
Sadakatsiz dizisinden kim ayrılıyor sorusunun yanıtı dizi takipçilerinin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Derin'in dayısı olarak dizideki yerini alan İl, aynı zamanda Bahar'ın da eşidir. Son bölümlerde Melih ve Bahar karakterlerinin görünmemesi üzerine Sadakatsiz Melih kim, diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Melih neden yok? sorularına yanıt arandı.
Kanal D ekranlarında yayımlanan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosunda Melih rolü ile yer alan Ali İl'in kadrodan ayrılacağı iddia edilmişti. Melih karakteri ile diziye dahil olan ve Bahar'ın eşini oynayan Ali İl'in, Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadrodan ayrılacağı belirtildi. Altuntaş haberinde, ''Hikayeleri sona erdiği için dizide Melih ve Bahar rollerine hayat veren Ali İl ile Yeliz Kuvancı projeye veda edecek.'' sözlerine yer verdi.
Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ailesi Ankaralıdır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan oyuncu, asıl çıkışını 2010'da, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaptı.
2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. TRT 1'de yayınlanan Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı. TRT 1'de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karekterini canlandırdı
Ali İl, 16 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İ.Ü. Konservatuvar Tiyatro mezunu olan Ali İl, Böyle Bitmesin dizisinde Atilla'yı canlandırdı, 2015 yılının Ocak ayında başlayan Poyraz Karayel dizisinde Sadrettin rolü ile sevenleri karşısına çıktı. Ali İl 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Akrep burcudur. Başarılı isim, Küçük Kadınlar dizisindeki Ali karakteri ile tanınmaya başladı.
DİZİLERİ
Sadakatsiz - 2021 : Melih
Mucize Doktor - 2021 : Celal
Aşk 101 - 2020 : Tuncay
Savaşçı - 2019 : Murat Kopuz
Ver Elini Aşk - 2017 - Kaan Tuğlu
Poyraz Karayel - 2015-2017 - Sadrettin Umman
Böyle Bitmesin - 2013-2014 - Atilla
Seni Bana Yazmışlar : Barış Yöş - 2011 - Mehmet
Küçük Kadınlar : Hakan Arslan - 2008-2011- Ali
Aşk Bir Yalan : Feride Kaytan - 2007 - Sinan
Seher Vakti : Çağatay Tosun - 2005
Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut - 2005-2007 - Kerem
Kırık Kanatlar : Temel Gürsu - 2005 - Rıfkı
Türkü Filmi : Erbay Gül - 2004
Sırlar Dünyası/Kapısı : Taner Tunç - 2002
Filmografisi
Bebek Geliyorum Demez : Hakan Cigaoğlu - 2018
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016
Press : Sedat Yılmaz - 2011
Adını Sen Koy : Tuna Kiremitci - 2009
Başka Semtin Çocukları : Aydın Bulut - 2008