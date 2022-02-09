Sadakatsiz dizisinden kim ayrılıyor? Melih diziden çıktı mı? Bahar diziden ayrılıyor mu?

Sadakatsiz dizisinden kim ayrılıyor sorusunun yanıtı dizi takipçilerinin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Derin'in dayısı olarak dizideki yerini alan İl, aynı zamanda Bahar'ın da eşidir. Son bölümlerde Melih ve Bahar karakterlerinin görünmemesi üzerine Sadakatsiz Melih kim, diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Melih neden yok? sorularına yanıt arandı.

SADAKATSİZ DİZİSİNDEN KİM AYRILIYOR?

Kanal D ekranlarında yayımlanan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosunda Melih rolü ile yer alan Ali İl'in kadrodan ayrılacağı iddia edilmişti. Melih karakteri ile diziye dahil olan ve Bahar'ın eşini oynayan Ali İl'in, Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadrodan ayrılacağı belirtildi. Altuntaş haberinde, ''Hikayeleri sona erdiği için dizide Melih ve Bahar rollerine hayat veren Ali İl ile Yeliz Kuvancı projeye veda edecek.'' sözlerine yer verdi.

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ailesi Ankaralıdır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan oyuncu, asıl çıkışını 2010'da, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaptı.

2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. TRT 1'de yayınlanan Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı. TRT 1'de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karekterini canlandırdı

ALİ İL KİMDİR?

Ali İl, 16 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İ.Ü. Konservatuvar Tiyatro mezunu olan Ali İl, Böyle Bitmesin dizisinde Atilla'yı canlandırdı, 2015 yılının Ocak ayında başlayan Poyraz Karayel dizisinde Sadrettin rolü ile sevenleri karşısına çıktı. Ali İl 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Akrep burcudur. Başarılı isim, Küçük Kadınlar dizisindeki Ali karakteri ile tanınmaya başladı.

DİZİLERİ

Sadakatsiz - 2021 : Melih

Mucize Doktor - 2021 : Celal

Aşk 101 - 2020 : Tuncay

Savaşçı - 2019 : Murat Kopuz

Ver Elini Aşk - 2017 - Kaan Tuğlu

Poyraz Karayel - 2015-2017 - Sadrettin Umman

Böyle Bitmesin - 2013-2014 - Atilla

Seni Bana Yazmışlar : Barış Yöş - 2011 - Mehmet

Küçük Kadınlar : Hakan Arslan - 2008-2011- Ali

Aşk Bir Yalan : Feride Kaytan - 2007 - Sinan

Seher Vakti : Çağatay Tosun - 2005

Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut - 2005-2007 - Kerem

Kırık Kanatlar : Temel Gürsu - 2005 - Rıfkı

Türkü Filmi : Erbay Gül - 2004

Sırlar Dünyası/Kapısı : Taner Tunç - 2002

Filmografisi

Bebek Geliyorum Demez : Hakan Cigaoğlu - 2018

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016

Press : Sedat Yılmaz - 2011

Adını Sen Koy : Tuna Kiremitci - 2009

Başka Semtin Çocukları : Aydın Bulut - 2008

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