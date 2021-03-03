Sadakatsiz Didem kimdir? Sadakatsiz Didem karakterini kim canlandırıyor? Aydan Taş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Her hafta rayting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Didem karakterini canlandıran Aydan Taş araştırılıyor. Sadakatsiz Didem kimdir? Sadakatsiz Didem kimdir? Sadakatsiz Didem karakterini kim canlandırıyor? Aydan Taş kimdir, kaç yaşında, nereli? Aydan Taş hayatı ve biyografisi nedir?

Her hafta rayting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Didem karakterini canlandıran Aydan Taş araştırılıyor. Sadakatsiz Didem kimdir? Sadakatsiz Didem kimdir? Sadakatsiz Didem karakterini kim canlandırıyor? Aydan Taş kimdir, kaç yaşında, nereli? Aydan Taş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ DİDEM KİMDİR?

Sadakatsiz dizisine Cemal Hünal'dan sonra Aydan Taş da dahil oldu.

Çok Filim Hareketler Bunlar'ın yıldız oyuncularından biri olan Aydan Taş dizide Didem karakterine hayat vermektedir.

SADAKATSİZ AYDAN TAŞ KİMDİR?

Aydan Taş (d. 1982, Eskişehir), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunudur. Üniversite yıllarında okul tiyatrolarında oynayarak amatör olarak eğitim almıştır. Eski Çarıklar ve Pişti adlı oyunları yanı sıra Organize İşler, Bebeğim, Bir Demet Tiyatro ve Sınıf adlı filmlerde rol alarak oyunculuk tecrübesini artırmıştır. 2005'ten beri BKM Mutfak'ta oynamaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

Sinema

• Hadi İnşallah (2014 - Kızıl)

• Çok Filim Hareketler Bunlar (2009)

• Neşeli Hayat (2009)

• Organize İşler (2005)

TV Dizisi

• Hercai (2019)

• Hayat Şarkısı (2016 - Nilay)

• Tatlı Küçük Yalancılar (2015 - Deli Kadın)

• Karadayı (2014 - Aysel)

• Yalan Dünya (2013 - Konuk)

• Krem (2012-2013/ Fadik)

• Aşağı Yukarı Yemişliler (2011 - Aysun)

• Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

• Sınıf (2008)

• Bebeğim (2006)

• Bir Demet Tiyatro (1995)

Tiyatro

• Eski Çarıklar

• Pişti

• Sizinkiler Dünya Kaç Bucak (çocuk oyunu)