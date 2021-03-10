Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin'i kim öldürdü? Sadakatsiz Derin kaç yaşında? Melis Sezen kim?

Her Çarşamba yayınlanan ve son bölümü ile dikkat çeken Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin'i kim öldürdü? Sadakatsiz Derin kaç yaşında? Melis Sezen kim?

Kanal D ekranlarını sevilen dizisi Sadakatsiz, oyunculuk performansı ve hikayesi iledikkat çekmekte. Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin'i kim öldürdü? Sadakatsiz Derin kaç yaşında? Melis Sezen kim?

MELİS SEZEN KİM?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı. Sezen, 2019'da IMDB Starmetre listesinde ilk 100'e girmiştir. 2020 yılında İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.

SADAKATSİZ DERİN ÖLECEK Mİ?

Sadakatsiz dizisi son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Yayınlanan son bölümünde Derin'in kaybolduğu görülüyor. İzleyiciler Sadakatsiz Ölecek mi? gibi sorular sormaya başladı. Sadakatsiz dizisinin orjinalinde Derin karakteri intihar edip diziye veda ediyor. Bu sebeple yeni yayınlanacak bölümde Derin karakterinin ölüp ölmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama gelmedi.