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Sadakatsiz'den yeni sezona görkemli açılış...

Hürriyet - Haberler | Magazin
Sadakatsiz'den yeni sezona görkemli açılış...

Çarşamba ekranına bir kez daha damga vuran dizi reytinglerde de günün en çok izlenen yapımı olarak izleyiciyi ekrana kilitledi.

Çarşamba ekranına bir kez daha damga vuran dizi reytinglerde de günün en çok izlenen yapımı olarak izleyiciyi ekrana kilitledi. Sadakatsiz'in yayınlanan 32' inci bölümü Kantar Medya'nın verilerine göre; AB kategorisinde 9,76 reyting 26,24 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde 9,11 reyting 22,54 izlenme payı ile, Total kategorisinde ise 8,73 reyting 23,13 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Sadakatsiz sosyal medyada da zirvede yer aldı…

Sadakatsiz yeni bölümü ile ekranda olduğu kadar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dizi, #Sadakatsiz etiketiyle tüm gece boyunca hem Türkiye hem de Dünya listesinde 1'inci sırada yer aldı. Ayrıca, "Asya", "Derin", "Volkan" ve "Cansu Dere" gibi etiketlerde oldukça yüksek konuşulma rakamlarına ulaştı. Twitter'da yaklaşık 1 milyon erişim elden dizi tüm sosyal medya da ise 7 milyon erişime ulaştı.

Derin'in tekrar yürüdüğü sahne geceye damga vurdu…

Sadakatsiz'in yeni sezon ilk bölümüne Derin'in gerçekte yürüdüğünün ortaya çıktığı sahne damgasını vurdu. Uçurumdan yuvarlandıktan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Derin, Volkan'ın ona daha çok bağlanmasını sağlamıştır. Volkan'dan ayrılmamak için her yolu deneyen Derin en son yaptığı hamleyle ise herkesi şoke eder. Derin, aslında yürüyebilecekken bilerek mi bu durumu sürdürür?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, Sadakatsiz'in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, utlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de..

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Sadakatsiz'den yeni sezona görkemli açılış... - Haberler Magazin
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