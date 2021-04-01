Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?
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Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam 24. bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde Melis Sezen'in canlandırdığı Derin karakterinin bir anda ortadan kaybolması izleyicileri ekrana kilitledi. Volkan'ın telefonundan Derin'e gönderilmiş olan ölüm tehdidi nedeniyle Volkan olayın baş şüphelisi haline geldi. Bölümün sonunda ise bataklıkta bir cansız beden bulundu. Ölü bulunan kişinin Derin olduğunu düşünen Volkan ise adeta şok oldu.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 31 Mart Çarşamba akşamı 24. yeni bölümüyle ekrana geldi. Bir anda ortadan kaybolan Derin'i bulmak için araştırmalara başlayan polis, Volkan ve Asya'yı sorguya aldı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM DERİN"

Evde inceleme yapan polis ekibi, Derin'in günlüğünü buldu. Günlükte yazanlar herkesi şoke etti. Derin'in Volkan'dan korktuğunu ifade ettiği satırlar dikkat çekti. Bu durum polis soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Derin'in günlüğünde Volkan hakkında yazdıkları sonrasında Derin'in polis dayısı Melih de duruma el koydu. Volkan'ın telefonundan Derin'e gönderilen 'Seni öldüreceğim Derin' mesajı sonrasında da tüm gözler Volkan'ın üzerine çevrildi.

Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?

POLİS ASYA VE VOLKAN'DAN ŞÜPHELENİYOR

Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutmaya başladı. Derin'in mağazasındaki görevli kadının ifadeleri de ortalığı iyice karıştırdı. Polis Asya ve Volkan'ın birlik olup Derin'i kaçırmış olacağından şüphelendi. Herkes tek tek sorguya alınırken şüpheliler arasına Selçuk da girdi. Son zamanlarda yaşanan olaylar Selçuk'u bu durumun içine çekti ve polis tarafından sorgulandı. Haluk, Selçuk'la konuşup bu olayla bir ilgisi olup olmadığını sordu. Selçuk ise kendi mevzusunun Derin'le bir alakası olmadığını ve bu işte bir parmağı olmadığını ifade etti.

Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?

CANSIZ BEDEN BULUNDU

Bölümün final sahnesinde ise tüm araştırmalar devam ederken aniden gelen bir haber her şeyi değiştirdi. Bir kadına ait cansız beden bulunduğu ihbarından sonra Volkan, Gönül ve Haluk olay yerine gitti. Volkan, bataklıkta yüzü koyun yatan kadın cesedini görünce büyük şok yaşadı.

Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?

DİZİNİN ORJINALİNDE ÖLÜYOR

Sadakatsiz dizisi, 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinin uyarlaması olarak çekiliyor. Sadakatsiz dizisinin orijinali olan Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate ölerek diziye veda etmişti.

Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?
Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?
Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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