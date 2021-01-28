Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti
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Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti

28.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:35

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Mert'i canlandıran oyuncu Eren Vurdem, diziye veda etti. Macerasının son bulduğunu izleyiciye sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Sizlerden bol küfür yedim. Demek ki karakter amacına ulaşmış." dedi.

Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, dün akşam yayınlanan 15. bölümüyle seyircisiyle buluştu. Dizide eşi Bahar'ı sık sık aldatan Mert karakterine hayat veren Eren Vurdem, son bölümle birlikte senaryo gereği diziye veda etti. Dizinin orijinali olan 'Doctor Foster'de olduğu gibi Sadakatsiz'de de bu karakterin, dizideki hikayesi sona erdi.

Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti

EREN'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Kişisel sosyal medya hesabından hem hayranlarına hem Sadakatsiz'e veda eden Eren Vurdem ayrılık paylaşımında; "Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Sizlerden bol küfür yedim. Demek ki karakter amacına ulaşmış. Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.'' ifadelerini kullandı.

Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti
Haber Yorumları (5)
DÜRİYEM: Çok başarılı bir oyuncu yolun açık olsun
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
MURAT: Senin bu tiple oyuncu olabilmen bile mucize.
Cevap Yaz 21 11 Yayından Kaldır
AĞLA: başarılı insanları kıskanan aciz insanlardan mısınız.
Yayından Kaldır
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500
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