Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz KANAL D canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz full HD canlı izle!

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 17 Mart Çarşamba yayınlanan 22. Bölümde ipler kopuyor!

Volkan, Asya'nın evinde yine eski defterleri açıyor ancak bu kez Derin her şeyi öğreniyor.

Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Sadakatsiz 17 Mart Çarşamba yayınlanan 22. Bölümde ipler kopuyor!

Volkan, Asya'nın evinde yine eski defterleri açıyor ancak bu kez Derin her şeyi öğreniyor.

Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de

SADAKATSİZ CANLI İZLE (20.00)

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