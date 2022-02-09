Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 48. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?
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Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü bugün başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisini canlı izlemek isteyen seyirciler, Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 48. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? aratması yapıyor. Sadakatsiz canlı seyret! Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm full HD izle!
Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 48. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki sizlerle...
Sadakatsiz 48. Bölüm Fragmanı yayında! Ali'nin iftirası Asya ve Aras'ın yollarının ayrılmasına sebep oluyor. Ali, ısrarla Aras'ın ona vurduğunu söyleyince, Asya için işin rengi değişiyor. Aras ise ne dese kendine inandıramıyor. Aras içinde bulunduğu bu durumda daha fazla kalmak istemiyor. Asya ve Aras bu olay yüzünden ayrılacak mı?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Sadakatsiz 2 Şubat Çarşamba yayınlanan 47. yeni bölümde Aras, yangıda öldüğünü sandığı annesi ile karşı karşıya geliyor! Ancak bu önemli buluşma anını Volkan mahvediyor!
Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya'nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır. Derin'in başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali'nin Aras hakkındaki hangi sözleri herkesi dehşete düşürecektir?
Sadakatsiz yeni bölümleriyle her çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan