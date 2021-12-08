Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 42. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?
Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü bugün başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisini canlı izlemek isteyen seyirciler, Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 42. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? aratması yapıyor. Sadakatsiz canlı seyret! Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm full HD izle!
Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 42. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki sizlerle...
Sadakatsiz 42. Bölüm Fragmanı yayında! Aras, Asya'ya evlenme teklif ediyor. Bunu gören Ali'nin öfkesi ise giderek daha da yıkıcı bir hal almaya başlıyor! Volkan da Ali'nin öfkesini yatıştırmak yerine ortalığı alevlendiriyor. Peki Asya, Aras'la evlenecek mi? Ali, bu duruma engel olabilecek mi?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Sadakatsiz 1 Aralık Çarşamba yayınlanan 41. yeni bölümde Aras'ın dönüşü tüm dengelerin değişmesine neden oluyor! Taşlar yerinden oynuyor!
Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir. Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir. Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.
Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan
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