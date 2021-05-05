Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 28. bölüm canlı izle! 28 Nisan Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz full HD canlı izle!

Çarşamba ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz Kanal D canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz full HD canlı izle! Sadakatsiz 28. bölüm canlı izle! Peki, Sadakatsiz canlı izleme linki haberimizde. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz full HD canlı izle!

Çarşamba ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz Kanal D canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz full HD canlı izle! Sadakatsiz 28. bölüm canlı izle! Peki, Sadakatsiz canlı izleme linki haberimizde. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır. Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin'in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır.

Asya'yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya ve Derin'in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin'i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya'nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan'ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin'i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!