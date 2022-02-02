Sadakatsiz bu akşam var mı? 2 Şubat Çarşamba Kanal D yayın akışı! Sadakatsiz hangi kanalda?

Sadakatsiz bu akşam var mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sadakatsiz dizisi ile ilgili bu akşam için flaş bir gelişme yaşandı. Kanal D'de yayınlanan ve yayınlandığı her akşam reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisi hakkında dizinin izleyicileri Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Bu akşam Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz dizisi bitti mi? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sadakatsiz dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı (Tekrar)

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü 2 Şubat Çarşamba saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba yayınlanan 46. yeni bölümde Aras ve Volkan arasındaki gerginlik, büyük bir kavgaya dönüşüyor. Aras'ın öfkesiyle karşı karşıya gelen Asya ise bu durum karşısında şoke oluyor!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

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