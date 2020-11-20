Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son bölüm izle!
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Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son bölüm izle!

20.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 23:29
Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son bölüm izle!

Dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz son bölüm izle!

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

İzleyici her bölüm daha da bağlayan dizi Sadakatsiz Çarşamba akşamları saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaktadır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak? Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan'a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan'ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan'ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

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