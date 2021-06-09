Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere'e birbirinden özel pozlar verdi. Sıfır makyaj poz veren Sezen'in bu kareleri şaşırttı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere'e birbirinden özel pozlar verdi.

Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Eva Green, Gigi Hadid, Barbara Palvin gibi ünlü Hollywood yıldızlarıyla çalışan Bellemere, 12 saat süren çekimi Boğaz'da bir yalıda yaptı.

MAKYAJSIZ HALİ ŞAŞIRTTI

Çekimi doğal ışık kullanarak yapan Bellemere çekim için Melis Sezen'in neredeyse makyajsız olarak hazırlanmasını istedi.

Fotoğraflar Fransız Magnifick Dergisi'nde yayınlanacak.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı!
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı!

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Beren Saat Hasibe Eren Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Burak Yılmaz Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:13:43. #1.16#

title