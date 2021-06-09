Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı!

Ünlü oyuncu Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere'e birbirinden özel pozlar verdi. Sıfır makyaj poz veren Sezen'in bu kareleri şaşırttı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Melis Sezen, dünyaca ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere'e birbirinden özel pozlar verdi.

Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Eva Green, Gigi Hadid, Barbara Palvin gibi ünlü Hollywood yıldızlarıyla çalışan Bellemere, 12 saat süren çekimi Boğaz'da bir yalıda yaptı.

MAKYAJSIZ HALİ ŞAŞIRTTI

Çekimi doğal ışık kullanarak yapan Bellemere çekim için Melis Sezen'in neredeyse makyajsız olarak hazırlanmasını istedi.

Fotoğraflar Fransız Magnifick Dergisi'nde yayınlanacak.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Kaynak: Snob Magazin