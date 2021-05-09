Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisi her Çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki, Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisi her Çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Peki, Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Derin'in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin'i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya'nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan'ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin'i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE