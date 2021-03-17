Sadakatsiz 22. bölüm izle! KANAL D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son (22) bölüm izle

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SADAKATSİZ 22. BÖLÜM FULL İZLE!

Sadakatsiz dizisi KANAL D ekranlarında 21. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 21. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 22. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 22. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SADAKATSİZ 21. BÖLÜMDE NE OLDU?

Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayılır. Bunu gören Derin ise oldukça sevinmiştir. Asya'ya imalı konuşmalarda bulunur. Ancak Asya'nın Derin'in konuşmalarına tahammülü kalmamıştır. Asya elindeki videoyu yayınlayacak mı?

SADAKATSİZ DİZİSİNİN 20. BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Volkan'ın Haluk'un emriyle eve girmesi yasaklanmıştır.

Sinan ise sürpriz yapıp Asya'nın yanına vakfa gider. Sinan'ın geldiği sırada Derin ve Gönül başta olmak üzere herkes oradadır. Dedikodu kazanı kaynamaya başlar.

Volkan'ın kulağına giden söylentiler onu daha da kızdırır. Asya'nın yanına giderek Sinan ile görüşmemesi konusunda sert şeyler söyler. Ancak Asya'nın Volkan'dan korkusu yoktur!

SADAKATSİZ 21. BÖLÜM İZLE

Sadakatsiz dizisinin 21. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Oyuncular: Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder (Derya), Eren Vurdem (Mert), Yeliz Kuvancı (Bahar), Olcay Yusufoğlu (Serap), Nazlı Bulum (Nil), Gözde Seda Altuner (Gönül), Emir Taro Tekin (Selçuk), Alp Akar (Ali)