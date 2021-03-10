Sadakatsiz 22. Bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 21. Bölüm full HD izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisi bugün izleyici ile buluştu. Peki, Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İzleyicilerimiz araştırıyor. Sadakatsiz 22. Bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 21. Bölüm full HD izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin'in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır. Hicran ve Haluk'un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır. Derin'e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan'ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır. Vakfa gelen sürpriz ziyaretçi gündeme bomba gibi düşerken, Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE!