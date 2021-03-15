Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Heyecan ve merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı. Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz Kanal D fragmanı izle! Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta?

Heyecan ve merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı. Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz Kanal D fragmanı izle! Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 20. Bölümde, Selçuk elindeki bombanın pimini çekiyor ve itirafı geceye damga vuruyor!

Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin'in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır. Hicran ve Haluk'un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır. Derin'e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan'ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır. Vakfa gelen sürpriz ziyaretçi gündeme bomba gibi düşerken, Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında saat 20.00'de izleyici ile buluşmaktadır.

SADAKATSİZYENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 22. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, yeniden aile olma hayalleriyle oğlu Ali ile birlikte Asya'nın evindedir!

Volkan oğlu ile, Asya'nın evindedir ve Ali'nin psikolojisi için gerekli olan buluşmalardan birisini gerçekleştirmektedir. Oyun oynayarak geçirdikleri akşamı Volkan, Asya'ya karşı kullanmak ister. Keyifli gece sonunda Asya'ya yeniden aile olabileceklerini hissettiren cümleler kurar. Asya ise Volkan'ı, soğuk bir surat ile dinlemektedir.

SADAKATSİZ 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!