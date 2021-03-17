Sadakatsiz 22. Bölüm fragmanı izle! KANAL D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 21. bölüm izle

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SADAKATSİZ 21. bölüm FULL İZLE!

Sadakatsiz dizisi KANAL D ekranlarında 21. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 21. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 22. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 22. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SADAKATSİZ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

SADAKATSİZ 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Sadakatsiz 22. bölüm 1. fragman



Sadakatsiz 22. bölüm 2. fragman





SADAKATSİZ 21. BÖLÜM İZLE

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