Sadakatsiz 14. bölüm full izle! Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı! Sadakatsiz yeni bölümde fragmanında neler olacak?
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Sadakatsiz 14. bölüm full izle! Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı! Sadakatsiz yeni bölümde fragmanında neler olacak?

20.01.2021 23:18 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:21
Sadakatsiz 14. bölüm full izle! Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı! Sadakatsiz yeni bölümde fragmanında neler olacak?

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Sadakatsiz, 20 Ocak Çarşamba akşamı 14. bölümüyle ekrana geldi. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilirler. Sadakatsiz 14. Bölüm full izle! Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı! Sadakatsiz yeni bölümde fragmanında neler olacak?

Sadakatsiz 14. Bölüm full izle | Sadakatsiz 14. Bölüm, 20 ocak Çarşamba akşamı yayınlandı. Sadakatsiz 14. Bölümü Kanal D'nin internet adresinden ve dizinin Youtube sayfasından izleyebilirsiniz. Sadakatsiz yeni bölümde fragmanında neler olacak?

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM İZLE!

Asya'nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur. Nil'in Selçuk'la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.

SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan lisanslı versiyonu da bulunuyor. Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

Sadakatsiz 13. Bölüm Özeti

Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

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