Sadakataşı Derneği, Mali'de 800 katarakt ameliyatı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sadakataşı Derneği, Mali'de 800 katarakt ameliyatı yaptı

30.10.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:51
Sadakataşı Derneği, Mali'de 800 katarakt ameliyatı yaptı

Sadakataşı Derneği, Mali'de 10 günde 800 kişinin katarak ameliyatını gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği, Mali'de 10 günde 800 kişinin katarak ameliyatını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mali'nin Kaboila bölgesinde 10 gün boyunca incelemelerde bulunan sağlık ekibi, görme problemi yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 800 hastanın katarakt ameliyatını yaptı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Mali'de de her yıl binlerce kişinin katarakt sebebiyle görme yetisini kaybettiğinin altını çizerek, bu soruna çare olmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart da bölgede zaman zaman su kuyusu da açan derneğin faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, teşekkür etti.

Derneğin katarakt ameliyatlarına ilişkin yürüttüğü projeye, sitesinde belirtilen banka hesap numarasına bağışta bulunarak destek olunabiliyor.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığına, yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle sıkça rastlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ümit Özdağ Donald Trump Geert Wilders Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Eser Yenenler Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Fransa Avrupa Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakataşı Derneği, Mali'de 800 katarakt ameliyatı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 11:54:28. #1.14#
title