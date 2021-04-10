Sadakataşı Derneği, İdlib bölgesindeki 300 aileye ramazan yardımı ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, İdlib bölgesinde yaşayan 300 aileye ramazan yardımları kapsamında kumanya, bebek bisküvisi ve süt dağıttı.

Sadakataşı Derneği, İdlib bölgesinde yaşayan 300 aileye ramazan yardımları kapsamında kumanya, bebek bisküvisi ve süt dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ülkelerinde yaşanan çatışmalar sonrası kamplarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan İdlibli sığınmacılara yönelik yardımlar devam ediyor.

Ramazan çalışmaları kapsamında da Reyyan ve Hazzano kamplarında yaşayan 300 aileye kumanya, süt ve bebek bisküvisi ulaştırıldı.

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal, ramazan yardımları kapsamında başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede 25 bin aileye kumanya dağıtımı gerçekleştireceklerini belirterek, "Yardımlarımızın ilk etabında İdlib'de bulunan mülteci kamplarında yaşayan 300 aileye kumanya, bebek bisküvisi ve süt dağıtımı gerçekleştirdik. Bölgeye ramazan ayı boyunca destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç