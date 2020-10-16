Sad ne demektir? Sad TDK anlamı nedir? Ne için kullanılır?
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Sad ne demektir? Sad TDK anlamı nedir? Ne için kullanılır?

16.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:10
Sad ne demektir? Sad TDK anlamı nedir? Ne için kullanılır?

Peki sad kelimesinin kökeni nedir? sad kelimesinin kaç anlamı var? İşte TDK'ya göre sad kelimenin anlamı ve kökeni hakkında detaylı bilgiler…

Günümüzde sık sık karşımıza çıkan kelimelerden sad kelimesi nedir? Anlamı nelerdir? Kullansak da anlamını bilmediğimiz kelimeler çoktur. Sad kelimesi de bu kelimelerden biridir. Peki sad kelimesi nedir? Ne anlama gelir? TDK anlamı nedir?

SAD KELİMESİ NE DEMEKTİR?

Sad kelimesi İngilizce 'iç karartıcı, üzücü, üzgün, hüzünlü, acı, acıklı, hazin, üzüntülü, mahzun, kasvetli ve acılı' demektir. İngilizce bir kelime olan sad kelimesi bu anlamlarında kullanılır.

SAD KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

It's a very sad story.

Çok üzücü bir hikaye.

The man is mourning after receiving sad news.

Adam üzücü haberi aldıktan sonra yas tutuyor.

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