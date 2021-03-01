Sacramento Kings - Charlotte Hornets hangi kanalda, saat kaçta?
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Sacramento Kings - Charlotte Hornets hangi kanalda, saat kaçta?

01.03.2021 01:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 01:31
Sacramento Kings - Charlotte Hornets hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Sacramento Kings - Charlotte Hornets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Sacramento Kings - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Sacramento Kings - Charlotte Hornets maçı gerçekleşecek. Peki, Sacramento Kings - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

SACRAMENTO KİNGS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Sacramento Kings - Charlotte Hornets maçı, Sacramento'da Golden 1 Center'da oynanacak. Sacramento Kings - Charlotte Hornets maçı,Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

SACRAMENTO KİNGS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 1 Mart Pazartesi günü oynanacak Sacramento Kings - Charlotte Hornets maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.

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