Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu

Brezilya'nın kuzeydoğu bölgesindeki Piaui eyaletindeki Agua Branca'daki bir evde meydana gelen olay, yürekleri ağza getirdi. 13 yaşındaki Maria Rita isimli kız çocuğu, evde ailesiyle havuzda yüzdüğü sırada bir anda saçlarını havuzun filtresine kaptırdı. Kendi çabalarıyla filtreden kurtulamayan kız, bir süre suyun içerisinde çaresizce çırpındı.

HEMEN MAKAS GETİRDİLER

Kızlarının acı içerisinde kıvrandığını göre aile, hemen evin içerisinden makas getirerek saçları kesti. Maria Rita, filtreden kurtarılmasının ardından hemen havuzun kenarına çekildi ancak genç kız ciddi miktarda su yutmuştu.

KALP MASAJI YAPTILAR

Aile üyeleri,kalp masajı yaptıkları genç kızı bir süre sonra yeniden hayata döndürdü. Kendine geldiği gözlemlenen Maria Rita'nın olaydan daha büyük hasar almadan kurtulması, herkesi sevindirdi. Korku dolu anlar da saniye saniye kameralara yansıdı.

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