Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü
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Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü

07.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:39

Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü Trabzon'da saçı çıkmayan vatandaş ilginç çözümünü buzağıyla denedi.

Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü

TRABZON - Trabzon'da saçı çıkmayan vatandaş ilginç çözümünü buzağıyla denedi. Saçı çıkmadığı için kafasını buzağına yalatan Karadenizli izleyenleri güldürdü.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Pınarlı mahallesinde yaşayan Ali Suiçmez, Karadenizli yine ilginç bir çözüm buldu dedirtti. Saçı çıkmadığı için arkadaşlarından aldığı taktiği yeni doğan buzağında deneyen Suiçmez, çektiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Kısa sürede ilgi gören görüntülerde Suiçmez, kafasını buzağına yalattı. İzleyenleri güldüren görüntülerde buzağına "Yerim senin ballarını" diyen Suiçmez, saç ektirenlere de tavsiyelerde bulundu. Saçının çıkmasını isteyenleri buzağının yanına çağıran Suiçmez, "Saçımın çıkması için bana buzağın kafanı yalasın dediler. Bende onun için kafamı buzağıma yalatıyorum. Saçının çıkması için saç ektirmeyin yazıktır paranıza. Allah aşkına buna bir bakın. Saçınızın çıkması için gelin buraya" ifadelerini kullandı.

Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü
Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü
Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü
Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü
Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü
Saçı çıkmayan Karadenizlinin ilginç çözümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KILIÇ

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