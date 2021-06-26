Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy, geçtiğimiz günlerde kavga etmiş ve sosyal medya hesaplarından birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanmışlardı. Son olarak öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Ciciş kardeşler, barıştıklarını duyurdu.