Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık
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Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık

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Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy, geçtiğimiz günlerde kavga etmiş ve sosyal medya hesaplarından birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanmışlardı. Son olarak öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Ciciş kardeşler, barıştıklarını duyurdu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Esra ve Ceyda Ersoy, kardeşler, geçtiğimiz günlerde ettikleri kavga ile gündeme gelmişlerdi. Ceyda Ersoy, ablası Esra'nın kendisini darbettiğini belirterek "Bu kadını ablalıktan reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÖPÜŞTÜKLERİ VİDEOYU PAYLAŞTILAR: BİZ BARIŞTIK

Çok geçmeden yeniden bir araya gelen ikili, sosyal medyadan barıştıklarını ilan etti. Araç içerisinde öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Ciciş kardeşler, "Biz barıştık" notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık
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Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık - Haberler Magazin
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