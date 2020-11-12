Saç Fetişi nedir? Saç fetişi kimlerde görülür?

Yaygın olarak görülen, erkek ve kadında görülen Saç Fetişi nedir? Saç fetişi kimlerde görülür?

Çok dile getirilmese bile yaygın olarak görülen saçtan tahrik olma durumudur. Peki, Saç Fetişi nedir? Saç fetişi kimlerde görülür?

SAÇ FETİŞİ NEDİR?

Saç fetişizm olarak da bilinen, saç partialism ve trichophilia , bir olan partialism bir kişinin saçını görür hangi - en yaygın, baş saç- özellikle erotik ve cinsel uyandırmadan . Baş kılı, koltuk altı kılı , göğüs kılı veya kürk gibi kılları görerek veya dokunarak uyanma meydana gelebilir . Saçın uyarılması, çok uzun veya kısa saçları, ıslak saçları, belirli saç renklerini veya belirli bir saç stilini görmekten veya dokunmaktan kaynaklanabilir . Pubephilia , kasık kıllarının görülmesi veya hissedilmesi ile cinsel uyarılmadır . Saç kesimi fetişizmi , bir kişinin saçını kestirerek veya traş ettirerek, bir başkasının saçını keserek, birisinin saçını kestirmesini izleyerek veya traşlı kafası veya çok kısa saçlı birini görerek uyandırıldığı ilgili bir parafilidir .

SAÇ FETİŞİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bilim adamları, farklı fetişlerin göreceli yaygınlığını belirlemek için 2007 yılında 381 İnternet tartışma grubundan dünya çapında en az 5000 kişiden oluşan bir örnek aldı. Göreli prevalanslar (a) belirli bir fetişe ayrılan grupların sayısına, (b) gruplara katılan bireylerin sayısına ve (c) alışverişi yapılan mesajların sayısına göre tahmin edildi. Örneklenen popülasyonun yüzde 7'si saçtan cinsel olarak uyarıldı.