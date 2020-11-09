Saç ekimi yapan doktorun "Tansiyonun düşmüştür" dediği hasta hayatını kaybetti
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Saç ekimi yapan doktorun "Tansiyonun düşmüştür" dediği hasta hayatını kaybetti

09.11.2020 09:38 | Son Güncelleme: 09.11.2020 10:19
Saç ekimi yapan doktorun

İstanbul'daki bir güzellik merkezinde saç ekimi yaptıran Umut Tuğcu, kendisini iyi hissetmediği için doktorunu aradı. Doktor ise hastasına "Tansiyonun düşmüştür, tuzlu bir şeyler ye" dedi. Daha sonra bayılan Tuğcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Etiler'deki bir güzellik merkezine saç ektirmek için giden Umut Tuğcu ücret konusunda anlaştıktan sonra tedaviye başladı. 5 Kasım günü operasyon için annesiyle hastaneye giden genç adam, saatler süren saç ekimi sonrası taburcu edildi.

"TUZLU BİR ŞEYLER YİYİP AYAKLARINI KALDIR"

Akşam saatlerinde annesiyle birlikte eve dönerken midesinin bulandığını, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek hastaneyi arayan Tuğcu'ya güzellik merkezinde operasyonu yapan doktor, "Tansiyonun düşmüştür. Tuzlu bir şeyler yiyip ayaklarını vücut hizasının üstünde kaldır" cevabını verdi.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, dinlenmek için odasına gittiğinde bayılarak kendisinden geçen genç adam ailesinin ihbarı üzerine eve gelen ambulansla hastaneye götürülmek istendi. Ancak genç adam hastane yolunda ambulansta yaşamını yitirdi.

HİPERTANSİYON HASTASIYMIŞ

Umut Tuğcu'nun şüpheli ölümünün ardından yapılan ön otopside Tuğcu'nun hipertansiyon hastası olduğu, saç ekimi sırasında vücuduna enjekte edilen ilaçların yan etki yaptığı, bu nedenle kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapmak üzere Tuğcu'nun cenazesi Adli Tıp'a gönderilirken, ailenin şikayeti üzerine güzellik merkezi ve doktor hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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