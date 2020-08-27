Sabri Demir kimdir? Sabri Demir hayat ve biyografisi!
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Sabri Demir kimdir? Sabri Demir hayat ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Sabri Demir Cumuhrbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı. Peki, Sabri Demir kimdir?

Sabri Demir kimdir? Sabri Demir hayat ve biyografisi!
27.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir getirildi. Peki, Sabri Demir kimdir? İşte,Sabri Demir hayat ve biyografisi!

SABRİ DEMİR KİMDİR?

Bosna Hersek'te Sarayevo da eğitim gördüğü dönemde savaşın başlamasıyla eğitimi yarım kaldı. Sabri Demir, bu dönemde Suriye'nin başkenti Şam'da 2 yıl ikamet ederek Arapça eğitimi aldı.

Sabri Demir, 2009 yılında Başbakanlık Basın ve halkla ilişkiler müşavirliğine atandı. Daha sonra 2013 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardan sorumlu danışmanı olarak görevine devam etti. Sabri Demir, Erdoğan'ın Balkanlardaki tüm çalışmalarında yer aldı.

Demir, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra 22 Ekim 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atanmıştı.

Sabri Demir evli ve 2 çocuk babasıdır. Çok iyi derecede Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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