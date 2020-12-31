Sabiha Gökçen Havalimanı'nda helikopterin kuyruğu elektrik direğine çarptı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda helikopterin kuyruğu elektrik direğine çarptı

31.12.2020 18:40 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:08

Sabiha Gökçen Havalimanında park pozisyonuna geçmek isteyen bir jandarma helikopterinin pervanesi aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken helikopter hasar gördü.

Sabiha Gökçen Havalimanına yakıt ikmali için iniş yapan ve apronda ilerleyen askeri helikopterin kuyruk kısmı meydanda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kaza nedeniyle yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.45'te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz" denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda helikopterin kuyruğu elektrik direğine çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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